Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 24 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

МО РФ сообщило об уничтожении более 80 военных ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Группировка Восток Вооруженных сил (ВС) России уничтожила более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, говорится в официальном Telegram-канале.

Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики.

Кроме того, уничтожены один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отчитались в Минобороны.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

23 февраля сообщалось, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили порядка 105 человек. ВСУ также лишились, в частности, одного танка, двух боевых машин пехоты и трех боевых бронированных машин, а также гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Названа дата отправки первых Leopard 2 из Польши на Украину
Минобороны доложило о ходе боев на купянском направлении
Минобороны сообщило о поражении 102 артиллерийских подразделений ВСУ
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Стало известно о «сезонном обострении» в отношениях США и Северной Кореи
В Италии исключили военное решение конфликта на Украине
В Минобороны оценили обстановку на херсонском и донецком направлениях
Раскрыта личность задержанного за ранение сотрудника ОМОН в Петербурге
В Москве отреставрировали две тысячи памятников архитектуры
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.