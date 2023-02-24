Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком направлении
Группировка Восток Вооруженных сил (ВС) России уничтожила более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, говорится в официальном Telegram-канале.
Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики.
Кроме того, уничтожены один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отчитались в Минобороны.
23 февраля сообщалось, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили порядка 105 человек. ВСУ также лишились, в частности, одного танка, двух боевых машин пехоты и трех боевых бронированных машин, а также гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.