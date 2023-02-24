Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

МО РФ сообщило об уничтожении более 80 военных ВСУ на южнодонецком направлении

Группировка Восток Вооруженных сил (ВС) России уничтожила более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, говорится в официальном Telegram-канале.

Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики.

Кроме того, уничтожены один танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган», одна гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, отчитались в Минобороны.

23 февраля сообщалось, что потери ВСУ на южнодонецком направлении составили порядка 105 человек. ВСУ также лишились, в частности, одного танка, двух боевых машин пехоты и трех боевых бронированных машин, а также гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.