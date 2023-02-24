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11:19, 24 февраля 2023Мир

Британия ввела санкции против главы Nord Stream 2 AG

Великобритания ввела санкции против главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Великобритания ввела санкции против исполнительного директора компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

В опубликованном британскими властями заявлении утверждается, что Варниг якобы является «близким другом» президента России Владимира Путина. Уточняется, что принимаемые меры должны «усилить давление» на российскую элиту.

В феврале 2022 года Министерство финансов США также ввело санкции против Nord Stream 2 AG и главы компании Варнига — их внесли в санкционный список SDN, который предусматривает блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

23 февраля стало известно, что страны Евросоюза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России. Переговоры об ограничениях возобновятся в пятницу, 24 февраля.

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Варвара Родикова
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