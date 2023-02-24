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19:35, 24 февраля 2023Мир

США заявили о готовности к содержательным переговорам по Украине

Госсекретарь Блинкен заявил, что США готовы к содержательным переговорам по Украине

Фото: Yevhen Titov / Reuters

США готовы принять участие в содержательных переговорах для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова в пятницу, 24 февраля, приводит «Интерфакс».

«США давно дали понять, еще до начала конфликта, что мы готовы принять участие в любых содержательных дипломатических усилиях, чтобы остановить агрессивные действия России в отношении Украины», — заявил он на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбезе ООН).

При этом Блинкен добавил, что на любых переговорах необходимо добиваться «справедливого и прочного мира».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к переговорам по Украине по «формуле мира» президента республики Владимира Зеленского. При этом она не ответила на вопрос, слышат ли в Вашингтоне слова Москвы о возможности диалога при отказе Киева от поставок оружия США и прекращении обстрелов российских городов.

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Варвара Родикова
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