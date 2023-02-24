США начали наращивать производство боеприпасов для поставок Украине

Министр Армии США Уормут заявила о наращивании производства боеприпасов для поставок Киеву

Министр Армии (сухопутных войск) США Кристин Уормут рассказала, что власти страны поручили начать наращивание производства боеприпасов для последующих поставок Киеву, сообщает ТАСС.

«Мы, безусловно, сосредоточены на том, чтобы нарастить производство боеприпасов, чтобы иметь возможность предоставлять их украинцам в таких же больших объемах», — заявила она.

По ее словам, с этой целью США увеличивают инвестирование в свою производственную базу. Министр привела в пример снаряды калибра 155 миллиметров, уточнив, что их ежемесячное производство выросло с 14 до 20 тысяч и продолжает увеличиваться. Она отметила, что к 2025 году каждый месяц будет производиться около 70 тысяч таких боеприпасов.

Уормут заверила, что у США в дальнейшем не иссякнут возможности для поддержки Киева путем поставок оружия и подготовки украинских военных.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал план КНР для мирного урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что у Вашингтона «есть основания для скепсиса». По его словам, в США не склонны доверять инициативе Пекина, поскольку он стремится сохранить нейтралитет вокруг ситуации, при этом выражая поддержку Москве.