В Госдепе оценили план Китая для мира на Украине

Представитель Госдепа США Прайс со скепсисом оценил план КНР для мира на Украине

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс прокомментировал план КНР для мирного урегулирования на Украине. Об этом он высказался на регулярном брифинге, его слова приводит РИА Новости.

Прайс оценил план Китая для мира на Украине и подчеркнул, что у Вашингтона «есть основания для скепсиса». По его словам, в США не склонны доверять инициативе Пекина, поскольку он стремится сохранить нейтралитет вокруг ситуации, при этом выражая поддержку Москве.

Представитель Госдепа напомнил, что высокопоставленный член правительства КНР Ван И недавно прилетал с визитом в Москву, однако не стал посещать Киев. «Поэтому, мы скептически относимся к идее о том, что данное предложение сыграет конструктивную роль», — заключил Прайс.

22 февраля постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь обещал, что мирный план КНР по урегулированию ситуации на Украине представят в ближайшее время. Он также уведомил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры.

