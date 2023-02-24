США ввели санкции против девяти российских министров

США ввели санкции против 9 российских министров, включая главу Минкультуры Любимову

Власти США в пятницу, 24 февраля, ввели санкции против девяти российских министров. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Под ограничения, в частности, попали глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минэнерго Николай Шульгинов и министр спорта Олег Матыцин. Также санкции коснулись министра цифрового развития Максута Шадаева, главы МЧС Александра Куренкова, министра труда Антона Котякова, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главы Минобрнауки Валерия Фалькова и главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

В документе сказано, что под санкции попали вице-премьер Татьяна Голикова, замруководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов и первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.

Ранее сообщалось, что американский Минфин в день годовщины начала спецоперации ввел санкции против десятков компаний из России. Их распространили на 83 юридических лица.