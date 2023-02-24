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17:28, 24 февраля 2023Экономика

США ввели санкции против девяти российских министров

США ввели санкции против 9 российских министров, включая главу Минкультуры Любимову

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Власти США в пятницу, 24 февраля, ввели санкции против девяти российских министров. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Под ограничения, в частности, попали глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минэнерго Николай Шульгинов и министр спорта Олег Матыцин. Также санкции коснулись министра цифрового развития Максута Шадаева, главы МЧС Александра Куренкова, министра труда Антона Котякова, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, главы Минобрнауки Валерия Фалькова и главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

В документе сказано, что под санкции попали вице-премьер Татьяна Голикова, замруководителя Администрации президента России Магомедсалам Магомедов и первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.

Ранее сообщалось, что американский Минфин в день годовщины начала спецоперации ввел санкции против десятков компаний из России. Их распространили на 83 юридических лица.

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Полина Матюхина
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