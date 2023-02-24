Стало известно о «сезонном обострении» в отношениях США и Северной Кореи

Кореевед Асмолов объяснил угрозы Северной Кореи «сезонным обострением» в отношениях с США

Угрозы Пхеньяна в сторону Вашингтона связаны с началом «сезонного обострения» в отношениях КНДР и США, заявил «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. Таким образом политолог оценил слова директора департамента МИД КНДР Квон Чжон Гына о том, что дальнейшие провокации США по отношению к Северной Корее могут быть восприняты как объявление войны.

«Риск военного противостояния (между КНДР и США — прим. "Ленты.ру") есть всегда, но на данном этапе отношения достаточно дозированные. Сейчас мы можем говорить о традиционном "сезонном обострении", которое происходит каждый год в марте и в августе: в эти дни США проводили крупномасштабные учения, которые в КНДР воспринимают как репетицию вторжения», — объяснил Асмолов.

Северная Корея считает, что она вправе проводить учения для защиты от агрессии и провокаций от другой страны. США же жестко реагируют и на этом фоне делают что-то свое

Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

По его словам, в этот период риски военного конфликта «чуть-чуть выше обычного».

«Риск того, что у кого-то сдадут нервы, есть всегда. В этом году это все началось раньше, но пока, как обычно, американцы проводят учения, а корейцы — делают грозные заявления. Пока риски чуть-чуть выше обычного, но они в рамках этого самого "сезонного обострения"», — объяснил специалист.

Ранее северокорейский дипломат Квон Чжон Гын призвал США прекратить провокации в отношении Северной Кореи и не игнорировать ее протесты. Он предупредил, что в ином случае Пхеньян может расценить действия Вашингтона как объявление войны.

«США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших протестов может быть расценено как объявление войны», — заявил представитель Пхеньяна.