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23:28, 24 февраля 2023Мир

Канада ввела санкции против советских космонавтов и хоккеиста

Канада ввела санкции против звезды советского хоккея Владислава Третьяка

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Канада ввела санкции против звезды советского хоккея, ныне депутата Госдумы Владислава Третьяка. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Именитый спортсмен является президентом Федерации хоккея России.

Кроме того, под рестрикции Оттавы попали советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, также заседающие в нижней палате российского парламента.

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Марина Совина
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