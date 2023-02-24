Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 24 февраля 2023Бывший СССР

Украина сократила импорт электроэнергии

«Укрэнерго» сообщила о сокращении импорта электроэнергии из-за стабилизации энергосистемы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Carsten Koall / Globallookpress.com

Украина сокращает импорт электроэнергии из других стран благодаря стабилизации энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

По ее данным, сейчас дефицит мощности в республике отсутствует полностью и пока не прогнозируется.

«Генерация: в энергосистеме работают все виды электростанций. (...) Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме», — говорится в сообщении.

9 февраля «Укрэнерго» сообщила, что Украина смогла восстановить мощности после российского ракетного удара. Отмечалось, что в период холодов потребление энергии выросло, однако для компенсации удалось починить часть генерирующего оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названа дата отправки первых Leopard 2 из Польши на Украину
В Санкт-Петербурге 50-летний россиянин ранил сотрудника ОМОН
В Евросоюзе оценили план Китая по мирному урегулированию на Украине
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Украина сократила импорт электроэнергии
В Warner Bros. анонсировали новые фильмы по вселенной «Властелина колец»
Лучший норвежский лыжник заявил об усталости от вопросов про россиян
Названы столичные районы с самыми дорогими квартирами в аренду
Губернатора приграничного региона России госпитализировали с отравлением
В Дании допустили поставку Украине истребителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.