Украина сократила импорт электроэнергии

«Укрэнерго» сообщила о сокращении импорта электроэнергии из-за стабилизации энергосистемы

Украина сокращает импорт электроэнергии из других стран благодаря стабилизации энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Укрэнерго».

По ее данным, сейчас дефицит мощности в республике отсутствует полностью и пока не прогнозируется.

«Генерация: в энергосистеме работают все виды электростанций. (...) Лимиты потребления в области не доводились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме», — говорится в сообщении.

9 февраля «Укрэнерго» сообщила, что Украина смогла восстановить мощности после российского ракетного удара. Отмечалось, что в период холодов потребление энергии выросло, однако для компенсации удалось починить часть генерирующего оборудования.