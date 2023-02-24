Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 24 февраля 2023Мир

НАТО захотела обучить несколько механизированных бригад ВСУ

Министр обороны США заявил, что НАТО обучает несколько механизированных бригад ВСУ

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

НАТО прямо сейчас обучает и оснащает несколько механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут задействованы в контрнаступлении против российских войск весной 2023 года. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, его слова цитирует РИА Новости.

По словам главы Пентагона, эти части должны помочь Украине переломить тупик, сложившийся на поле боя в последние месяцы и предоставить украинцам «больше возможностей».

«Это достаточно большие возможности. К этому надо добавить артиллерию», — сказал Остин.

Он также пообещал, что мир сможет увидеть применение новых бригад в бою уже грядущей весной и добавил, что пока украинская армия занята накоплением сил.

Ранее стало известно, что Германия планирует обучить в 2023 году не менее трех тысяч украинских военнослужащих. За прошедшие месяцы их количество составило 1,2 тысячи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
МИД России предостерег Украину и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью
НАТО захотела обучить несколько механизированных бригад ВСУ
В Осло пожаловались на нарушение антироссийских санкций на территории Норвегии
Польша заявила о готовности обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16
В Польше раскрыли число переданных Украине танков Leopard 2
Сына известного российского певца из 90-х задержали с наркотиками
Иностранный футболист ЦСКА ответил на вопрос о безопасности нахождения в России
Канада выделит Украине новую помощь в размере 32 миллионов долларов
Стилист Лисовец назвал три главных направления современной моды
Задержание ранившего сотрудника ОМОН в Петербурге показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.