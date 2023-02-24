НАТО захотела обучить несколько механизированных бригад ВСУ

Министр обороны США заявил, что НАТО обучает несколько механизированных бригад ВСУ

НАТО прямо сейчас обучает и оснащает несколько механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут задействованы в контрнаступлении против российских войск весной 2023 года. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, его слова цитирует РИА Новости.

По словам главы Пентагона, эти части должны помочь Украине переломить тупик, сложившийся на поле боя в последние месяцы и предоставить украинцам «больше возможностей».

«Это достаточно большие возможности. К этому надо добавить артиллерию», — сказал Остин.

Он также пообещал, что мир сможет увидеть применение новых бригад в бою уже грядущей весной и добавил, что пока украинская армия занята накоплением сил.

Ранее стало известно, что Германия планирует обучить в 2023 году не менее трех тысяч украинских военнослужащих. За прошедшие месяцы их количество составило 1,2 тысячи.