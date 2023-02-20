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16:23, 20 февраля 2023Мир

Министр обороны ФРГ назвал количественные планы обучения ВСУ на 2023 год

Министр обороны ФРГ Писториус: в 2023 году бундесвер обучит три тысячи военных ВСУ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В 2023 году бундесвер обучит 3000 военных Вооруженных сил Украины. О количественных планах обучения на этот год высказался министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает ТАСС.

«До конца года будет [пройдут обучение] свыше 3000 украинских военных. Это серьезная цель, это важно для ВСУ, ведь речь идет не только о технике, ее числе, оружии и боеприпасах, но и об основательной подготовке [к действиям в бою]», — заявил министр. Отмечается, что в Германии уже прошли обучение 1,2 тысячи украинских военных.

Ранее Писториус заявил, что бундесвер не располагает тем типом самолетов, о которых просит Украина. «Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не Германии», — отметил министр.

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Виктория Кондратьева
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