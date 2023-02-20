В ФРГ не оказалось самолетов для нужд Украины

Глава Минобороны ФРГ Писториус: у бундесвера нет самолетов, о которых просит Киев

Бундесвер не располагает тем типом самолетов, о которых просит Украина. О том, что в ФРГ не оказалось авиационной техники для нужд Киева, сообщил министр обороны Борис Писториус, пишет ТАСС.

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не Германии», — отметил министр.

Писториус также заявил, что предстоящие недели станут для Киева решающими. Глава Минобороны ФРГ указал, что в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является «важнейшим приоритетом».

Ранее итальянская газета La Repubblica писала, что Италия может поставить Украине боевые самолеты, однако только после того, как аналогичные поставки совершат другие европейские союзники. Речь идет о пяти или менее самолетах. Между тем маловероятно, что среди них будут истребители F-35 и Eurofighter.