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07:01, 20 февраля 2023Мир

В Минобороны Германии назвали предстоящие недели решающими для Украины

Министр обороны Германии Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Предстоящие недели станут для Украины определяющими, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Своим прогнозом он поделился в интервью агентству Bloomberg.

«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — считает он.

По словам министра, в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является «важнейшим приоритетом».

Ранее Писториус заявил, что военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на «демонстрацию силы» по отношению к России. «Поскольку [президент России Владимир] Путин ни дипломатическими средствами, ни экономическим давлением не побуждается к уступкам, это возможно лишь демонстрацией силы», — указал он.

7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2. «Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки», — сказал Писториус.

Марина Совина
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