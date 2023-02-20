В Минобороны Германии назвали предстоящие недели решающими для Украины
Предстоящие недели станут для Украины определяющими, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Своим прогнозом он поделился в интервью агентству Bloomberg.
«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — считает он.
По словам министра, в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является «важнейшим приоритетом».
Ранее Писториус заявил, что военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на «демонстрацию силы» по отношению к России. «Поскольку [президент России Владимир] Путин ни дипломатическими средствами, ни экономическим давлением не побуждается к уступкам, это возможно лишь демонстрацией силы», — указал он.
7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2. «Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки», — сказал Писториус.