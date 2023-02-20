В Минобороны Германии назвали предстоящие недели решающими для Украины

Министр обороны Германии Писториус назвал предстоящие недели решающими для Украины

Предстоящие недели станут для Украины определяющими, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. Своим прогнозом он поделился в интервью агентству Bloomberg.

«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — считает он.

По словам министра, в следующие три месяца необходимо обеспечить противовоздушную оборону Украины, что является «важнейшим приоритетом».

Ранее Писториус заявил, что военная помощь Украине со стороны стран Запада направлена на «демонстрацию силы» по отношению к России. «Поскольку [президент России Владимир] Путин ни дипломатическими средствами, ни экономическим давлением не побуждается к уступкам, это возможно лишь демонстрацией силы», — указал он.

7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2. «Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки», — сказал Писториус.