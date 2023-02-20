В Италии заявили о возможности поставки самолетов Украине

La Repubblica: Италия рассматривает вариант отправки боевых самолетов на Украину

Италия может поставить Украине боевые самолеты, однако только после того, как аналогичные поставки совершат и другие европейские союзники. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Как стало известно газете, речь идет о пяти или менее самолетах. При этом маловероятно, что среди этих боевых самолетов будут истребители F-35 и Eurofighter. Скорее всего, Италия рассматривает отправку турбореактивных штурмовиков Amx или истребителей 3-го поколения Tornado.

При этом отмечается, что если Рим не сможет поставить Киеву боевые самолеты, то Италия как минимум не будет возражать решению Великобритании передать Украине «несколько десятков Typhoon», которое невозможно реализовать без одобрения других европейских участников проекта.

La Repubblica уточняет, что договоренности о поставках могут быть заключены во время визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Киев. Планируется, что глава итальянского правительства посетит украинскую столицу во вторник, 21 февраля.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшее время Лондон не будет передавать Украине истребители, хотя и не стал отрицать такой возможности в дальнейшем.