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22:47, 25 февраля 2023Экономика

В список санкций ЕС включили руководство иранских производителей беспилотников

В список санкций ЕС включили руководство иранских компаний-производителей беспилотников

Фото: Wana News Agency / Reuters

В десятый санкционный список Евросоюза (ЕС) включено руководство иранских компаний-производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Paravar Pars и Qods Aviation Industries, следует из опубликованного ЕС документа.

Санкции введены против генерального директора Paravar Pars Хоссейна Шамсабада и генерального директора Qods Aviation Industries Гассема Дамавандиана.

В пояснении отмечается, что санкции в отношении них были введены из-за того, что беспилотники, произведенные в Иране, «используются Россией в конфликте на Украине».

Ранее Россию обвинили в планах создания фабрики по производству иранских дронов. Москва и Тегеран якобы обсуждают планы по созданию на территории России фабрики, которая будет заниматься производством иранских беспилотников. Предположительно, предприятие будет базироваться в городе Елабуге.

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Юлия Мискевич
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