Россию обвинили в планах создания фабрики по производству иранских дронов

WSJ: Москва и Тегеран планируют создать в России фабрику по производству иранских дронов

Москва и Тегеран якобы обсуждают планы по созданию на территории России фабрики, которая будет заниматься производством иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Предположительно, предприятие будет построено в городе Елабуга, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в начале января иранская делегация высокого уровня прибыла осмотреть место, где планируется построить завод и обсудить необходимые для запуска проекта детали. Отмечается, что страны собираются создать более быстрый дрон, чем иранские Shahed.

WSJ уточнило, что перенос производства данного вида техники в Россию связан с планами Ирана оградить себя от новых санкций со стороны западных стран.

Ранее Reuters сообщало, что Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники. Согласно данным агентства, сделка между сторонами была заключена в Москве 6 октября в ходе II Каспийского экономического форума, на котором иранскую делегацию возглавлял первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.