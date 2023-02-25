Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Народная артистка России Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет

Народная артистка России Светлана Брагарник умерла в возрасте 78 лет. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил в своем Telegram-канале режиссер Кирилл Серебренников.

«Сегодня умерла Светлана Михайловна Брагарник. Светлая память», — написал он.

Светлана Брагарник родилась 24 мая 1944 года в Сахалинской области. В 1968 году окончила актерский факультет ГИТИС. С 1968 по 1971 годы — актриса Московского областного драматического театра имени Александра Островского, а затем более полувека проработала в Московском драматическом театре имени Николая Гоголя, который с 2013-го по 2022-й носил название «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. Актриса играла в спектаклях этого режиссера, среди которых «Ученик», «Обыкновенная история». Также она исполнила более десятка ролей в кино, в том числе в фильмах «Ученик», «Порох», «Сатана».

Актриса была известна как преподаватель: с 1999-го по 2003-й она работала в Институте современного искусства.

Среди наград Брагарник — ордена Дружбы и «Знак почета», приз кинофестиваля «Кинотавр», театральная премия «Золотая лира» и другие.