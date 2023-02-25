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11:14, 25 февраля 2023Россия

Медведев назвал цель Запада

Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Запад хочет одолеть Россию чужими руками

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Запад хочет одолеть Россию чужими руками и лишь продлевает «агонию Украины». Такую цель политики западных стран назвал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона».

По словам Медведева, такая цель для западных стран оправдывает для них любые расходы и поэтому для них не имеют значения страдания украинцев и европейцев от конфликта. «А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», — высказался зампред российского Совбеза.

Он также отметил, что США помогают украинским лидерам вооружениями, чтобы продлевать агонию так называемого «киевского режима» и тем самым преследуя цель «измотать и ослабить Россию – своего давнего и важнейшего геополитического противника».

Помимо этого, Медведев подсчитал объем оказываемой Украине военной помощи от США. По его словам, в скором времени объем военной помощи, оказываемой Украине со стороны США, достигнет порядка 50 миллиардов долларов.

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Варвара Кошечкина
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