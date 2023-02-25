Медведев подсчитал объем оказываемой Украине военной помощи от США

Медведев: объем военной помощи Украине от США скоро достигнет 50 миллиардов долларов

В скором времени объем военной помощи, оказываемой Украине со стороны США, достигнет порядка 50 миллиардов долларов. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Национальной обороны».

По его словам, «целевой пакет» американской военной помощи в ближайшее время достигнет 50 миллиардов долларов. При этом политик уточнил, что такой объем подсчитан без учета европейских «передач».