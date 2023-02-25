Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:12, 25 февраля 2023Россия

Медведев подсчитал объем оказываемой Украине военной помощи от США

Медведев: объем военной помощи Украине от США скоро достигнет 50 миллиардов долларов

Фото: U.S. Transportation Command / Oz Suguitan / Reuters

В скором времени объем военной помощи, оказываемой Украине со стороны США, достигнет порядка 50 миллиардов долларов. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Национальной обороны».

По его словам, «целевой пакет» американской военной помощи в ближайшее время достигнет 50 миллиардов долларов. При этом политик уточнил, что такой объем подсчитан без учета европейских «передач».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о намерении Китая передать России дроны и артиллерию
Медведев назвал цель Запада
Медведев подсчитал объем оказываемой Украине военной помощи от США
Автомобилистов предупредили об опасности на дорогах
Американский наемник оценил срок жизни бойца ВСУ в районе Артемовска
Майк Тайсон дал совет потерпевшему два поражения подряд Джошуа
В СК подтвердили освобождение из-под стражи скопинского маньяка
По всей Украине объявили воздушную тревогу
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Россия в 2022 году осталась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.