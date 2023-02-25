Скопинский маньяк Виктор Мохов снова вышел на свободу

Обвиняемый в укрывательстве преступления скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу

Скопинский маньяк Виктор Мохов, арестованный за укрывательство преступлений, вновь оказался на свободе. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Мохов стал фигурантом уголовного дела в августе 2022 года. Тогда ему было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Укрывательство преступлений» и он был отправлен в СИЗО.

Однако 24 февраля жители Скопина заметили Мохова в одном из продуктовых магазинов. Журналисты обратились в правоохранительные органы Рязанской области, где им разъяснили, что Мохов был освобожден из-под стражи 23 февраля. Следствие завершено, дольше шести месяцев держать обвиняемого в СИЗО нельзя, а его статья не является тяжкой, максимальная санкция по ней составляет до двух лет лишения свободы. Кроме того, по утверждению силовиков, Мохов признал вину и содействовал расследованию. Теперь он будет дожидаться суда на свободе.

2 августа 2022 года в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Мохов помог товарищу скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. В отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта 2022 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.