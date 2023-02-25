По факту убийства на Сахалине 26 краснокнижных оленей возбудили дело

По факту убийства на Сахалине браконьерами 26 краснокнижных оленей возбудили дело

Уголовное дело о незаконной охоте возбудили после убийства неустановленными браконьерами 26 краснокнижных оленей на Сахалине. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

«В соцсетях и СМИ было распространено видео, автор которого снял останки убитых оленей (...) По результатам проведенной проверки по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота)», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, останки животных, среди которых были беременные самки, нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна.

Ранее сообщалось, что останки зверей были обнаружены во время рейда по защите и охране объектов животного мира.