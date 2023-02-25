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08:54, 25 февраля 2023Среда обитания

В российском регионе браконьеры убили 26 краснокнижных оленей

На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных северных оленей, возбуждено уголовное дело

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На севере Сахалина браконьеры убили 26 особей дикого северного оленя. Об этом РИА Новости сообщили в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

Останки зверей были обнаружены во время рейда по защите и охране объектов животного мира. Сейчас материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы.

Браконьерам грозит уголовная ответственность за охоту на внесенных в Красную книгу области животных. Также виновных обяжут возместить нанесенный природе ущерб.

Ранее главу Михайловского сельсовета в Красноярском крае Владимира Паукова заподозрили в убийстве беременной лосихи с детенышем. Предположительно, один из местных жителей дал против него показания. Все обвинения Пауков отрицает.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Иркутской области браконьеры получили сроки за убийство медведицы и медвежат. Как выяснил суд, они разорили берлогу, убили животных и сделали с ними фото.

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Марина Совина
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