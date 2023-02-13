В России главу сельсовета заподозрили в убийстве беременной лосихи с детенышем

Mash: в Красноярском крае главу сельсовета заподозрили в убийстве лосихи с детенышем

Главу Михайловского сельсовета в Красноярском крае Владимира Паукова заподозрили в убийстве беременной лосихи с детенышем. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

По информации издания, животные почти всю зиму жили в заказнике на границе Ужурского и Назаровского районов. Российские инспекторы подкармливали их и привозили соль.

Прибыв туда в очередной раз, специалисты обнаружили сохатых разделанными. По их версии, лосей выгнали с территории заказника снегоходами и убили.

Позже участковый по этому поводу пришел к главе Михайловского сельсовета. Предположительно, один из местных жителей дал против него показания. Все обвинения Пауков отрицает. Однако он признался, что действительно владеет оружием. Чиновник уточнил также, что готов будет ответить по закону в случае возбуждения уголовного дела.

Первый кассационный суд общей юрисдикции суд в Саратове 1 февраля утвердил приговор незаконно убившему лося экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться в течение двух лет. 23 мая Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу фигуранта на приговор по делу о незаконной охоте. 25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили мандата после вступления в законную силу обвинительного приговора.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.