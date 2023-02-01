Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 1 февраля 2023Силовые структуры

Суд оставил в силе приговор убившему лося экс-депутату Госдумы Рашкину

Суд в Саратове утвердил приговор незаконно убившему лося экс-депутату Госдумы Рашкину

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор убившему лося экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Анжелу Сорокину.

«Судебные решения в отношении Рашкина Валерия Федоровича оставлены без изменения, кассационная жалоба осужденного — без удовлетворения», — заявили в ведомстве.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться в течение двух лет. 23 мая Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу фигуранта на приговор по делу о незаконной охоте. 25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили мандата после вступления в законную силу обвинительного приговора.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили идею вознаграждения за уничтожение поставленной Украине техники
Кремль назвал главную цель России в настоящий момент
Россиянка попыталась задушить трехмесячную дочь после ссоры с любовником
Подоляк заявил о переговорах о поставках ракет большей дальности
Брендан Фрейзер рассказал о борьбе с ненавистью к себе
Стало известно об обысках в налоговой инспекции Киева
В России отреагировали на планы США передать Украине ракеты большей дальности
Российских спортсменов пригласили на соревнования в Африке
Определен самый выгодный город для покупки дома
Белорусские военные начали использовать «Искандер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.