Убившего лося Рашкина лишили депутатских полномочий

Депутата Валерия Рашкина досрочно лишили полномочий после приговора за убийство лося

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина, убившего лося и приговоренного к условному сроку по делу о незаконной охоте, досрочно лишили полномочий. Трансляция заседания велась в эфире портала «Дума ТВ».

За принятие решения проголосовали 337 человек, против — 58. Еще 14 депутатов воздержались.

Соответствующий проект постановления был внесен комиссией Госдумы по мандатным вопросам 24 мая, он основан на вступлении в законную силу обвинительного приговора в отношении Рашкина.

Рашкин занимал пост депутата Госдумы с 1999 года.

Незаконное убийство лося произошло под Саратовом в октябре 2021 года

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин со знакомыми охотился на лося в Саратовской области без соответствующего разрешения. После убийства животного они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотохозяйства, которые остановили машину депутата.

Сначала Рашкин утверждал, что нашел тушу лося в лесу и хотел передать ее правоохранительным органам, однако позднее признался в убийстве животного, но заявил, что сначала ошибочно принял его за крупного кабана.

После случившегося Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

Рашкину дали три года условно

Суд приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться в течение двух лет. Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

На суде депутат заявил, что продал все ружья и отдал разрешение на хранение боеприпасов. Он также назвал произошедшее с ним уроком и добавил, что никогда больше не будет охотиться. Рашкин отметил, что не выписывал на себя разрешение на охоту, а у его друзей-охотников его не оказалось.

Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям Валерий Рашкин

Депутат также купил лосиху взамен убитого самца, но власти Саратовской области отказались принимать животное. Тогда депутат попросил правительство России, чтобы оно поспособствовало тому, чтобы лосиху забрали, а затем обратился с этим же требованием в суд.

Кроме того, депутат заявил, что оплатил через благотворительные фонды корм лосям на три года вперед, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный в результате незаконной охоты.

До случая с лосем Рашкин критиковал незаконную охоту

Как ранее напоминал телеканал РЕН ТВ, Рашкин жестко осудил бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которого обвинили в убийстве спавшего в берлоге медведя осенью 2018 года. Тогда источники в окружении главы региона утверждали, что у него была охотничья лицензия, а убитым животным оказался шатун, на которого жаловались местные жители.

По итогам проверки в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, однако на данный момент Левченко не привлечен к ответственности. После возбуждения дела он покинул пост губернатора.