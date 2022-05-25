Убившего лося Рашкина лишили депутатских полномочий
Депутата от КПРФ Валерия Рашкина, убившего лося и приговоренного к условному сроку по делу о незаконной охоте, досрочно лишили полномочий. Трансляция заседания велась в эфире портала «Дума ТВ».
За принятие решения проголосовали 337 человек, против — 58. Еще 14 депутатов воздержались.
Соответствующий проект постановления был внесен комиссией Госдумы по мандатным вопросам 24 мая, он основан на вступлении в законную силу обвинительного приговора в отношении Рашкина.
Рашкин занимал пост депутата Госдумы с 1999 года.
Незаконное убийство лося произошло под Саратовом в октябре 2021 года
В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин со знакомыми охотился на лося в Саратовской области без соответствующего разрешения. После убийства животного они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотохозяйства, которые остановили машину депутата.
Сначала Рашкин утверждал, что нашел тушу лося в лесу и хотел передать ее правоохранительным органам, однако позднее признался в убийстве животного, но заявил, что сначала ошибочно принял его за крупного кабана.
После случившегося Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.
Рашкину дали три года условно
Суд приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться в течение двух лет. Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.
На суде депутат заявил, что продал все ружья и отдал разрешение на хранение боеприпасов. Он также назвал произошедшее с ним уроком и добавил, что никогда больше не будет охотиться. Рашкин отметил, что не выписывал на себя разрешение на охоту, а у его друзей-охотников его не оказалось.
Я на себя разрешение не выписывал… А если нет документа, значит, в любом случае, я не проверил, я не убедился, я доверился своим друзьям
Депутат также купил лосиху взамен убитого самца, но власти Саратовской области отказались принимать животное. Тогда депутат попросил правительство России, чтобы оно поспособствовало тому, чтобы лосиху забрали, а затем обратился с этим же требованием в суд.
Кроме того, депутат заявил, что оплатил через благотворительные фонды корм лосям на три года вперед, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный в результате незаконной охоты.
До случая с лосем Рашкин критиковал незаконную охоту
Как ранее напоминал телеканал РЕН ТВ, Рашкин жестко осудил бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которого обвинили в убийстве спавшего в берлоге медведя осенью 2018 года. Тогда источники в окружении главы региона утверждали, что у него была охотничья лицензия, а убитым животным оказался шатун, на которого жаловались местные жители.
По итогам проверки в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, однако на данный момент Левченко не привлечен к ответственности. После возбуждения дела он покинул пост губернатора.