Рашкин накормил лосей на три года вперед

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин через благотворительные фонды на три года вперед оплатил корм для лосей. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, это должно полностью компенсировать ущерб природе, нанесенный им в результате незаконной охоты.

Рашкин считает, что теперь его дело должно быть рассмотрено в досудебном порядке, а наказанием по нему должен стать штраф.

Ранее комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о передаче дела Рашкина в суд.

Депутат был задержан 29 октября 2021 года в Саратовской области. Он находился за рулем автомобиля, в салоне которого находилась туша убитого лося. Позже Рашкин признает себя виновным в незаконной охоте.