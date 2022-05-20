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Депутат Рашкин через суд потребовал от властей Саратова принять лосиху

Депутат Рашкин через суд потребовал от саратовских властей принять купленную им лосиху
Валерий Рашкин

Валерий Рашкин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Валерий Рашкин через суд потребовал от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять лосиху, которую он купил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Саратова.

«Обязать административного ответчика принять... надлежащие меры по осуществлению воспроизводства объектов животного мира Саратовской области в части указанной выше особи лося женского рода, приобретенной административным истцом», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, при этом не имея разрешения на охоту. После убийства животного они спрятали оружие, разделали лося и положили тушу в багажник.

22 апреля суд в Саратовской области приговорил его к трем годам условно. Испытательный срок депутата составит два года. Также депутату на два года запретили охотиться.

Ранее первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков рассказал о трех возможных претендентах на пост депутата Рашкина в случае, если его лишат полномочий. Однако он уточнил, что на данный момент трудно сказать, кому именно передадут мандат.

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Никита Абрамов
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