Депутат Рашкин через суд потребовал от властей Саратова принять лосиху

Депутат Рашкин через суд потребовал от саратовских властей принять купленную им лосиху

Депутат Госдумы Валерий Рашкин через суд потребовал от комитета охотничьего хозяйства Саратовской области принять лосиху, которую он купил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Саратова.

«Обязать административного ответчика принять... надлежащие меры по осуществлению воспроизводства объектов животного мира Саратовской области в части указанной выше особи лося женского рода, приобретенной административным истцом», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, при этом не имея разрешения на охоту. После убийства животного они спрятали оружие, разделали лося и положили тушу в багажник.

22 апреля суд в Саратовской области приговорил его к трем годам условно. Испытательный срок депутата составит два года. Также депутату на два года запретили охотиться.

Ранее первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков рассказал о трех возможных претендентах на пост депутата Рашкина в случае, если его лишат полномочий. Однако он уточнил, что на данный момент трудно сказать, кому именно передадут мандат.