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В Госдуме сообщили о трех возможных претендентах на пост Рашкина

В КПРФ рассказали о трех кандидатах, которые могут занять место депутата Рашкина в Госдуме

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В КПРФ рассказали о трех возможных претендентах на пост депутата Госдумы Валерия Рашкина в случае, если его лишат полномочий после вступления в силу приговора по делу о незаконной охоте. Об этом сообщил первый замглавы комиссии Госдумы по мандатным вопросам, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков, его слова передают РИА Новости.

«Там несколько кандидатов, трудно пока сказать (кому передадут мандат Рашкина — прим. "Ленты.ру"), там несколько человек, по крайней мере — трое», — признался парламентарий. Их имена и фамилии Синельщиков не назвал.

Ранее член комиссии нижней палаты парламента по мандатным вопросам Сергей Каргинов рассказал о том, что после вступления приговора в силу полномочия депутата Рашкина будут прекращены.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, однако разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали лося и положили тушу в багажник.

За это 22 апреля суд в Саратовской области приговорил его к трем годам условно. Испытательный срок депутата составит два года. Кроме того, Рашкину два года запрещено охотиться.

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Елизавета Новикова
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