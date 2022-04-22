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Раскрыто будущее Рашкина в Госдуме после приговора за убийство лося

Депутат Рашкин лишится места в ГД в случае вступления в силу приговора за убийство лося

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Полномочия депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина будут прекращены после вступления приговора в законную силу. Об этом сообщил член комиссии нижней палаты парламента по мандатным вопросам Сергей Каргинов, его слова приводит ТАСС.

«Любой приговор, который вступит в силу, влечет за собой снятие полномочий депутата», — сказал Каргинов.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, однако разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали лося и положили тушу в багажник.

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Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили машину депутата. Комиссия Государственной Думы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам дала согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата, его лишили неприкосновенности.

22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Приговор в законную силу не вступил — он будет обжалован депутатом и его защитником.

Выйдя из суда, он сравнил себя с Иисусом Христом.

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Валерий Розенберг
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