Осужденный за убийство лося Рашкин сравнил себя с Христом

Вышедший из суда депутат Рашкин сравнил себя с Иисусом Христом

Получивший приговор за убийство лося на незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, выйдя из суда, сравнил себя с Иисусом Христом. Об этом сообщают в своем Telegram-канале «Известия».

Коммунист напомнил собравшимся журналистам, что день вынесения ему приговора совпал с датой распятия Христа по православному календарю, а само решение суда назвал «распятием справедливости».

В пятницу, 22 апреля, Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к трем годам условного заключения по делу о незаконной охоте. Также Рашкину на два года запретили заниматься охотой и назначили испытательный срок такой же продолжительности.

Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

Ранее в прокуратуре запрашивали для коммуниста наказание в виде трех с половиной лет условно. На Гношева хотели наложить штраф в один миллион рублей.