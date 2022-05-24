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Проект постановления о лишении Рашкина депутатских полномочий внесли в Госдуму

В Госдуму внесли проект постановления о досрочном лишении депутата Рашкина полномочий
Валерий Рашкин

Валерий Рашкин. Фото: Вадим Федотов / РИА Новости

Проект постановления о досрочном лишении депутата Валерия Рашкина полномочий был внесен в Государственную думу. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Инициатива была внесена комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Постановление основано на вступлении законную силу обвинительного приговора в отношении депутата Рашкина.

По предварительным данным, рассмотрение вопроса о лишении Рашкина депутатского мандата может состояться на 25 мая — эту дату озвучил глава думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

Ранее Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата Госдумы Валерия Рашкина на приговор по делу о незаконной охоте.

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В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, однако разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали лося и положили тушу в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили машину депутата.

Поначалу Рашкин отрицал свою причастность к охоте и заявлял, что тушу лося он нашел, но позже признался в содеянном и пообещал купить для региона другого лося. 22 апреля суд приговорил депутата к трем годам условно. Выйдя из суда, он сравнил себя с Иисусом Христом.

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Валерий Розенберг
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