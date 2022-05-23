В Госдуме назвали дату рассмотрения вопроса о лишении Рашкина полномочий

Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутата от КПРФ Рашкина

Госдума 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом заявил ТАСС депутат Отари Аршба.

Эту же дату назвал «Ведомостям» источник в руководстве КПРФ.

Другой собеседник в КПРФ подчеркнул, что с вопросом о прекращении полномочий депутата Рашкина в Госдуме «тянуть не будут».

Накануне сообщалось, что суд в Саратове отклонил апелляцию депутата Госдумы Рашкина по делу о незаконной охоте. Судья признала законным решение Калининского районного суда, который 22 апреля приговорил парламентария к трем годам условно и запретил ему охотиться в течение двух лет.

Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

В ночь на 29 октября 2021 года депутат от КПРФ Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области; при этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.