Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:28, 25 февраля 2023Мир

В Европарламенте призвали выйти на демонстрации против НАТО и США

Депутат ЕП Уоллес призвал европейцев устроить уличные протесты против агрессии США и НАТО

Фото: РИА Новости

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что жителям Дублина необходимо выйти на улицы и протестовать против антироссийской прокси-войны НАТО и США. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

Согласно публикации, митинг в Дублине начнется 25 февраля в 13.00 по местному времени (16.00 по московскому времени).

Депутат также выразил мнение, что большинство политиков и западных СМИ рассчитывают извлечь выгоду из конфликта, поэтому и не хотят его прекращения. Тем временем, жители Европы наоброт стремятся к миру и не хотят войны.

Ранее Мик Уоллес неоднократно высказывался против расширения НАТО, разжигания войны и спонсирования Киева Западом. Так, он говорил, что США создали НАТО для расширения своего влияния в государствах Европы. По его словам, политики должны начать представлять интересы народа, а не Североатлантического альянса или военно-промышленного комплекса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
В Крыму оценили планы Зеленского по военному захвату полуострова
Названы самые полезные начинки для блинов
Байден назвал мирный план Китая выгодным только России
В Европарламенте призвали выйти на демонстрации против НАТО и США
В сенате Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны
«Третья» партия США призвала прекратить поддержку Украины
Посол России в США назвал бездумными американские односторонние санкции
В турецкой деревне образовалась загадочная воронка
Польша назвала условия для принятия десятого пакета санкций
Украинские беженцы оказались в долговой кабале из-за британцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.