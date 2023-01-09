Депутат ЕП Уоллес: империи НАТО и ЕС жаждут войны, но европейцы хотят мира

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что простые европейцы, в отличие от лидеров их стран, хотят мира. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира», — написал политик.

К записи он добавил снимок, на котором изображен находящийся в Милане билборд с призывом остановить конфликт на Украине.

Ранее бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не оценит новость о том, что большая часть жителей Франции проголосовала за мирные переговоры с Россией.

До этого замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Европейский союз (ЕС) пытается скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, поэтому инициирует создание спецтрибунала. Он обвинил эти страны в готовности открыто нарушить Устав ООН «в своем русофобском запале».