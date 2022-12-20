Евросоюз обвинили в причастности к преступлениям на Украине
МИД РФ: ЕС скрывает причастность к преступлениям на Украине и инициирует спецтрибунал
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Европейский союз пытается скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, поэтому инициирует создание спецтрибунала. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат отметил, что Москва не удивлена обсуждениями в ООН среди антироссийски настроенных делегаций о создании «международного трибунала» над Россией. Он обвинил эти страны в готовности открыто нарушить Устав ООН «в своем русофобском запале».
«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — подчеркнул представитель российского МИД.
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