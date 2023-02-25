Пригожин прокомментировал санкции против его медиагруппы

Пригожин саркастически назвал трагедией санкции ЕС против его медиагруппы «Патриот»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин саркастически прокомментировал внесение в список санкций Евросоюза (ЕС) его медиагруппы «Патриот», назвав это большой трагедией. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

«Для нас это большая трагедия. Во-первых, мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными европейскими изданиями. В любом случае мы не сумеем отказаться от публикации нужных нам материалов в них, но будем делать это с двойной аккуратностью через наших контрагентов из The Washington Post и New York Times и, скорее всего, придется нести большие затраты, потому что обычная комиссия при взаимодействии с ними достигает 20 процентов. Конечно, это усложнит вмешательство в работу Европейской комиссии», — заявил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что сумеет повлиять на выборы президента США 2024 года, поскольку пока американские санкции на его медиагруппу не распространяются, поэтому выборы пройдут штатно. «Если и это произойдет — тогда мы, конечно же, мы подключим юристов и будем настаивать на снятии ограничений с газетой The Wall Street Journal, так как у нас с ними подписан договор, который действует до середины 2025 года», — заключил Пригожин.

Ранее Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввел отдельный блок ограничений в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в него включены 11 физлиц и семь организаций. В санкционный список также была включена медиагруппа «Патриот», в которую входит РИА ФАН.