Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:26, 26 февраля 2023Россия

Пригожин прокомментировал санкции против его медиагруппы

Пригожин саркастически назвал трагедией санкции ЕС против его медиагруппы «Патриот»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин саркастически прокомментировал внесение в список санкций Евросоюза (ЕС) его медиагруппы «Патриот», назвав это большой трагедией. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

«Для нас это большая трагедия. Во-первых, мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными европейскими изданиями. В любом случае мы не сумеем отказаться от публикации нужных нам материалов в них, но будем делать это с двойной аккуратностью через наших контрагентов из The Washington Post и New York Times и, скорее всего, придется нести большие затраты, потому что обычная комиссия при взаимодействии с ними достигает 20 процентов. Конечно, это усложнит вмешательство в работу Европейской комиссии», — заявил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что сумеет повлиять на выборы президента США 2024 года, поскольку пока американские санкции на его медиагруппу не распространяются, поэтому выборы пройдут штатно. «Если и это произойдет — тогда мы, конечно же, мы подключим юристов и будем настаивать на снятии ограничений с газетой The Wall Street Journal, так как у нас с ними подписан договор, который действует до середины 2025 года», — заключил Пригожин.

Ранее Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввел отдельный блок ограничений в отношении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в него включены 11 физлиц и семь организаций. В санкционный список также была включена медиагруппа «Патриот», в которую входит РИА ФАН.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России
Пригожин прокомментировал санкции против его медиагруппы
Умер 19-летний футболист российского клуба
Кандидат в президенты США раскритиковал военную помощь страны Украине
Махачев стал самым проверяемым на допинг бойцом UFC
Украина инициировала проведение информационного «Рамштайна»
Назван самый российский фастфуд
Захарова высказалась о внесении доктора Рошаля в список санкций ЕС
Немцы сорвали акцию в поддержку Украины в Берлине
41-летняя Собчак опубликовала видео без макияжа и укладки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.