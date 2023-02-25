Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:09, 25 февраля 2023Россия

Посол России порассуждал об отсутствии святости в Канаде из-за Третьяка

Посол России в Канаде Степанов упрекнул власти Канады в отсутствии святости из-за Третьяка

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что введение санкций против звезды советского хоккея Владислава Третьяка показало, что для нынешних канадских властей не осталось ничего святого в отношениях с Россией. Слова дипломата проводит РИА Новости.

Помимо Третьяка он назвал советских космонавтов Валентину Терешкову и Светлану Савицкую. Все трое являются действующими депутатами Госдумы РФ. Степанов напомнил, что ранее Третьяк много играл против канадцев в качестве вратаря сборной СССР и включен в зал хоккейной славы в Торонто.

Включение этих лиц в санкционный список, по мнению посла, наглядно демонстрирует циничный подход премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а так русофобскую политики. «Несмотря на хоккейную дипломатию, несмотря на феминистскую повестку, продвижение образа женщин, которые открывают новые горизонты для человечества, канадское правительство именно этих звезд включает в свой список, чем показывает, что ничего святого в наших отношениях, видимо, не осталось», — высказался он.

Ранее Степанов назвал ограничения Запада против российских граждан, государственных структур или бизнеса бессмысленными. 24 февраля премьер-министр Канады сообщил, что новый пакет санкций затронул 129 физических лиц и 63 организаций из России. В частности, под ограничения попали жена зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светлана Медведева и его сын Илья, российский вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России
Украинские беженцы оказались в долговой кабале из-за британцев
Пентагон заявил о важности сохранения коммуникации с Россией
Посол России порассуждал об отсутствии святости в Канаде из-за Третьяка
Названы имена знаменитых соседей первого грузинского ресторана в Москве
Депутат Европарламента обвинил Германию в обслуживании интересов США
Власти Белгородской области сообщили о сработавшей системе ПВО
Зеленский показал свое место жительства в последний год
Тренер назвала способ правильно тренироваться дома
Посол оценил введение Канадой новых санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.