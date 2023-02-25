Арестович рассказал о новой угрозе для Украины
Перед Украиной может возникнуть новая угроза. Об этом предупредил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, соответствующую запись он сделал в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина может пойти по ложному пути развития, взяв курс на закрытое и моноэтническое государство. «Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен. Новые попытки будут иметь схожие последствия», — указал он.
13 февраля Арестович оценил уровень мышления украинцев. По его словам, после начала российской спецоперации многие украинцы, избегавшие сложного мышления, «восприняли конфликт как индульгенцию и получили право на жлобство». «Два темных архетипа Украины — жлоб и садист. Жлобство и патриотический лозунг — и ты вечно всегда прав», — сказал политик.