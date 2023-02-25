Арестович рассказал о новой угрозе для Украины

Арестович заявил, что Украине грозит потеря времени при выборе ложного пути развития

Перед Украиной может возникнуть новая угроза. Об этом предупредил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, соответствующую запись он сделал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина может пойти по ложному пути развития, взяв курс на закрытое и моноэтническое государство. «Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен. Новые попытки будут иметь схожие последствия», — указал он.

13 февраля Арестович оценил уровень мышления украинцев. По его словам, после начала российской спецоперации многие украинцы, избегавшие сложного мышления, «восприняли конфликт как индульгенцию и получили право на жлобство». «Два темных архетипа Украины — жлоб и садист. Жлобство и патриотический лозунг — и ты вечно всегда прав», — сказал политик.