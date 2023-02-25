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09:08, 25 февраля 2023Бывший СССР

Арестович рассказал о новой угрозе для Украины

Арестович заявил, что Украине грозит потеря времени при выборе ложного пути развития

Фото: Shannon VanRaes / Reuters

Перед Украиной может возникнуть новая угроза. Об этом предупредил бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, соответствующую запись он сделал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина может пойти по ложному пути развития, взяв курс на закрытое и моноэтническое государство. «Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен. Новые попытки будут иметь схожие последствия», — указал он.

13 февраля Арестович оценил уровень мышления украинцев. По его словам, после начала российской спецоперации многие украинцы, избегавшие сложного мышления, «восприняли конфликт как индульгенцию и получили право на жлобство». «Два темных архетипа Украины — жлоб и садист. Жлобство и патриотический лозунг — и ты вечно всегда прав», — сказал политик.

Марина Совина
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