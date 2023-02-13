Бывший советник Зеленского рассказал о праве украинцев на жлобство

Бывший советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о праве украинцев на жлобство

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович оценил уровень мышления украинцев. Об этом он порассуждал на YouTube-канале ALPHA MEDIA.

По его словам, после начала российской спецоперации многие украинцы, избегавшие сложного мышления, «восприняли конфликт как индульгенцию и получили право на жлобство». «Два темных архетипа Украины — жлоб и садист. Жлобство и патриотический лозунг — и ты вечно всегда прав», — сказал политик.

Арестович предупредил, что если конфликт сильно затянется, то на Украине будут говорить про землю, стоящую на трех китах или на черепахе. «Сложное мышление деградировало до простого, простое деградировало до лозунгов, лозунги деградировали до "ату его"» — посетовал он.

В 2021 году Арестович утверждал, что среднестатистический украинец менее образован, чем имеющий западное образование афганец, и даже не сможет показать на карте Афганистан из-за пробелов в образовании. При этом политик добавил, что люди почему-то обижаются на его утверждения о том, что работавшие в западных компаниях граждане Афганистана являются более интеллигентными.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал «Ленте.ру» возможные последствия риторики Арестовича. По его словам, этот политик склонен к эпатажу и делает заявления, которые кажутся диссидентскими, но привлекают внимание к нему, повышая его личный рейтинг. Политолог предупредил, что Арестович «может заиграться» и попасть под репрессии. Кроме того, для него существует риск быть обвиненным в предательстве, и «радикальные националисты будут требовать его крови».