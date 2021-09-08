Советник офиса Зеленского рассказал о пробелах в образовании среднего украинца

Среднестатистический украинец менее образован, чем имеющий западное образование афганец, и даже не сможет показать на карте Афганистан из-за пробелов в образовании. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

При этом политик добавил, что люди почему-то обижаются на его утверждения о том, что работавшие в западных компаниях граждане Афганистана являются более интеллигентными. Он отметил, что среди эвакуированных из Афганистана есть также выдающиеся творческие деятели, к примеру, известная режиссер Сахра Карими.

«Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана" (запрещенная в РФ организация) образованней среднего украинца, хотя, честно говоря, как считать эту середину?», — подчеркнул советник офиса президента Украины.

Ранее Арестович сказал, что Киев не столкнется с серьезными проблемами, если решит принять афганских беженцев, которые зачастую являются более интегрированными в западное общество, чем украинцы. Чиновник назвал работу с беженцами частью «бремени белого человека» и подчеркнул, что гражданам придется привыкнуть к наплыву нелегалов, чтобы стать частью Европейского союза и НАТО.

На слова Арестовича отреагировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. «Может, тогда поехать спикером чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и, может, поделится своим опытом именно там? Думаю, он там будет полезен», — сказал спикер Рады.