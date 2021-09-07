Советник главы офиса Зеленского ответил на рекомендацию поработать в «Талибане»

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ответил на рекомендацию спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова поработать в террористическом движении «Талибан» (запрещено в России). Об этом пишет «Страна.ua».

Арестович заявил, что не обижается на Разумкова за резкие высказывания. «Понимаете, я 25 лет профессионально занимаюсь психологией, и я не обижаюсь на пациентов», — сказал советник.

Он подчеркнул, что у него нет никакого конфликта с председателем парламента. «Я могу ему только посочувствовать, у него сложный политический сезон. Наверное, не хватает нервов его начинать», — отметил Арестович.

Ранее он заявил, что афганские беженцы зачастую оказываются более образованными и интегрированными в западное общество, чем украинцы.

На слова Арестовича отреагировал Разумков. «Может, тогда поехать спикером чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и, может, поделиться своим опытом именно там? Думаю, он там будет полезен», — сказал спикер Рады.