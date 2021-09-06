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Пушков оценил сравнение афганских беженцев со среднестатистическими украинцами

Сенатор Пушков: Киев признал, что в независимой Украине угробили образование
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что афганские беженцы зачастую являются более образованными и интегрированными в западное общество, нежели украинцы.

«Оказывается, афганцы "зачастую более образованы, чем средний украинец". Советник, таким образом, признал, что в независимой Украине угробили образование настолько (и продолжают гробить, отказываясь от русского языка и литературы и выводя в качестве национальных героев не шибко умного Мазепу и туповатого Бандеру), что даже беженцы из весьма отсталого Афганистана зачастую лучше образованы, чем нынешние бедные жители Украины», — заявил он.

Сенатор также отметил, что готовность Украины принять пять тысяч беженцев из Афганистана является попыткой показать себя с лучшей стороны перед Западом.

Ранее Арестович назвал работу с беженцами частью «бремени белого человека» и подчеркнул, что гражданам придется привыкнуть к наплыву нелегалов, чтобы стать частью Европейского союза и НАТО. «Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. (...) С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков», — сказал он.

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