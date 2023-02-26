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22:07, 26 февраля 2023Мир

Боррель заявил о недостающих позициях в плане Китая по урегулированию на Украине

Боррель: ЕС изучит план Китая по Украине, но считает, что в нем не хватает важных позиций
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель в ежедневном блоге прокомментировал план Китая по урегулированию на Украине. Он отметил, что политический блок изучит документ, но уже сейчас считает, что в нем не хватает важных позиций.

Глава евродипломатии указал, что на самом деле «позиционный документ» Пекина не является мирным планом, он повторяет хорошо известную точку зрения КНР, Евросоюз ее частично разделяет, однако готов заявить о недостающих моментах.

«Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень», — резюмировал Боррель.

24 февраля власти Китая представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. КНР также призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

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Марина Совина
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