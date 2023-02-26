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12:23, 26 февраля 2023Россия

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ под Кременной

Российские войска выехали на позиции ВСУ и уничтожили их укрепрайон под Кременной

Российские военные разбили укрепрайон украинских солдат на кременском направлении в Донбассе и попали на видео. Запись, снятая при помощи беспилотника, публикует РИА Новости в своем Telegram.

На видео показано, как бойцы 488-го мотострелкового полка выехали на позиции ВСУ и уничтожили их укрепрайон в районе Кременной. Российские военные использовали для передвижения Т-72БМ и БМП-2.

По данным агентства, они вели огонь по позициям ВСУ с расстояния около 300 метров. «Наши экипажи подошли максимально близко. Мы понимали риски», — рассказал один из командиров подразделения.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ ежедневно перебрасывает не менее роты в район Кременной. Он отметил, что такая мера связана с «восполнением безвозвратных и санитарных потерь».

В феврале временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник также сообщил об очень сложной обстановке в районе Кременной и Сватова. Он пояснил, что это связано с тем, что оба города находятся слишком близко к линии соприкосновения.

Варвара Кошечкина
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