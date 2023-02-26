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22:08, 26 февраля 2023Мир

США допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем

Белый дом допустил возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC News допустил возможность пересмотра властями США вопроса о принадлежности Крыма.

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем», — заявил он.

Официальный представитель Белого дома отметил, что на сегодняшний день киевским властям нужно сосредоточиться на выполнении краткосрочных задач для того, чтобы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилось преимущество на поле боя с помощью США, которые стремятся добиться полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов отреагировал на слова премьер-министра страны Джастина Трюдо о принадлежности Крыма Украине. По его мнению, политик сам не верит в это утверждение.

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Марина Совина
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