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21:09, 26 февраля 2023Мир

Посол России отреагировал на заявление премьера Канады о принадлежности Крыма

Посол РФ Степанов: премьер Канады Трюдо сам не верит в принадлежность Крыма Украине
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Chris Young / Globallookpress.com

Посол России в Канаде Олег Степанов отреагировал на слова премьер-министра страны Джастина Трюдо о принадлежности Крыма Украине. По его мнению, политик сам не верит в это утверждение, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал опубликованное на официальной странице канадского премьера заявление, в котором в частности говорилось, что «Крым всегда был и остается Украиной».

«Во-первых, у канадского кабинета на найме плохие пропагандисты. Во-вторых, видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит», — подчеркнул Степанов.

Он добавил, что на подобное заявление премьер-министра Канады никто не обратит внимание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент США Джо Байден в свою очередь допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. «Не все сразу», — сказал он.

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Марина Совина
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