Военкор заявил о докладе Зеленскому об окружении Артемовска российскими войсками

Военкор Поддубный: главком ВСУ Залужный доложил Зеленскому об окружении Артемовска

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале заявил со ссылкой на неназванный источник, что президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о тактическом окружении Артемовска российскими войсками, и что ВСУ не могут эвакуировать из города оставшиеся подразделения.

По словам военкора, доклад представил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Фактически такую формулировку подтверждает положение дел на "земле"», — добавил Поддубный, пояснив, что у ВСУ осталась лишь одна дорога для отхода, проходящая через Хромово. При этом утверждается, что и ее российские силы держат под огневым контролем.

Ранее в феврале Поддубный писал, что Вооруженные силы Украины пытаются сохранить устойчивость своих линий обороны на всем протяжении фронта, параллельно продолжая формировать ударный резерв для весенне-летнего контрнаступления в районе Артемовска и Кременной.

