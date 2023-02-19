Российский военкор описал положение ВСУ под Артемовском и Кременной

Военкор Поддубный заявил об угрожающем положении для ВСУ под Артемовском и Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сохранить устойчивость своих линий обороны на всем протяжении фронта, параллельно продолжая формировать ударный резерв для весенне-летнего контрнаступления. Об этом рассказал российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Описывая положение дел украинских войск, журналист указал, что наиболее угрожающая ситуация складывается для них в районе Артемовска и Кременной. Киевскому командованию приходится задействовать свежие подразделения, предназначенные для формирования ударных частей.

«Если еще пару недель назад в ВСУ надеялись на то, что штурмовики ЧВК "Вагнер" не смогут поддерживать высокие темпы наступления, то после потери Парасковиевки таких надежд более нет. (...) При определенных наших успехах противнику придется выскакивать из Артемовска. Хотя, может, уже будет и поздно и часть гарнизона врага попадет в окружение», — написал Поддубный.

В направлении от Кременной в сторону Харьковской области, по его словам, ситуация также развивается не в пользу украинских войск. Россия задействует здесь десантников, которые заставили неприятеля отступать.

«Под артой (артиллерией — прим. "Ленты.ру") сидят в нирване, но от пушек бегут как от огня. Вообще в целом на линии Кременная — Сватово инициатива наша и враг теряет территорию, не то чтобы быстро и много, но все же теряет. Много времени уходит на снос опорников в лесополосах», — добавил военкор.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что снабжение группировки ВСУ в Артемовске оказалось заблокировано практически полностью. Населенный пункт попал в оперативное окружение, а российские военнослужащие продолжили наступление в его черте. Там продолжаются тяжелые бои.