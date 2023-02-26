Нарышкин оценил решение приостановить участие России в ДСНВ

Директор СВР Нарышкин назвал правильным решение о приостановке участия России в ДСНВ

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин оценил решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».

«Абсолютно логичное, твердое и правильное решение», — заявил директор СВР. Нарышкин добавил, что для США такое решение Москвы стало неожиданным.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о СНВ. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию, выразив сожаление от лица альянса из-за решения России.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

