В сюжете польского СМИ заметили двойника Зеленского

Пользователи Сети заметили двойника Зеленского в сюжете Fakt о визите Байдена на Украину

Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским лидером Джо Байденом. Видео опубликовано на YouTube-канале польского СМИ.

Сюжет посвящен визиту президента США в Киев. На кадрах, где он поднимается по лестнице, внезапно появился «еще один Зеленский».

«21 секунда, двойник Зеленского сзади у двери», — обратил внимание пользователь RADO Sław. «Почему они показывают нам двух Зеленских?», — задалась вопросом Elen Diachkova. «Кто это?», — спросил Timemuz Channel.

«Это настоящий Байден?», — написала Anna Grieco. «Два клоуна танцуют ламбаду», — пошутил Jan Mikołajczak.

20 февраля Джо Байден посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.