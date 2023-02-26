Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:34, 26 февраля 2023Интернет и СМИ

В сюжете польского СМИ заметили двойника Зеленского

Пользователи Сети заметили двойника Зеленского в сюжете Fakt о визите Байдена на Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пользователи Сети заметили в сюжете польской газеты Fakt двойника президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским лидером Джо Байденом. Видео опубликовано на YouTube-канале польского СМИ.

Сюжет посвящен визиту президента США в Киев. На кадрах, где он поднимается по лестнице, внезапно появился «еще один Зеленский».

«21 секунда, двойник Зеленского сзади у двери», — обратил внимание пользователь RADO Sław. «Почему они показывают нам двух Зеленских?», — задалась вопросом Elen Diachkova. «Кто это?», — спросил Timemuz Channel.

«Это настоящий Байден?», — написала Anna Grieco. «Два клоуна танцуют ламбаду», — пошутил Jan Mikołajczak.

20 февраля Джо Байден посетил Польшу, где встретился с президентом Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России
В сюжете польского СМИ заметили двойника Зеленского
На Украине запланировали реформу правительства
Сенатор от Запорожья назвал плюсы попадания под санкции ЕС
Стало известно о положительном влиянии кофеина на здоровье человека
Пригожин прокомментировал санкции против его медиагруппы
Умер 19-летний футболист российского клуба
Кандидат в президенты США раскритиковал военную помощь страны Украине
Махачев стал самым проверяемым на допинг бойцом UFC
Украина инициировала проведение информационного «Рамштайна»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.